PUBG Mobile 7. sezonu için geri sayım başladı. Oyunun yeni sezonuyla ilgili PUBG Corporation tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonla birlikte birçok özelliğin geleceği belirtildi. Şimdi oyuncular merakla PUBG 7. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte PUBG 7. sezona ilişkin son detaylar...

PUBG MOBİLE 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Corporation tarafından 200 MB civarında yeni bir güncelleme sunuldu. Yeni sezonla birlikte oyuna birçok özellik geliyor.