Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 19.05.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:15

'de heyecanı: Birbirinden farklı ler geliyor!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan 'nin 7. sezonu için heyecan başladı. PUBG'nin 7. sezonu birçok kişi tarafından merak ediliyor. "PUBG mobile 7. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu bu nedenle araştırılıyor.

PUBG Mobile 7. sezonu için geri sayım başladı. Oyunun yeni sezonuyla ilgili PUBG Corporation tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonla birlikte birçok özelliğin geleceği belirtildi. Şimdi oyuncular merakla PUBG 7. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte PUBG 7. sezona ilişkin son detaylar...

PUBG MOBİLE 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Corporation tarafından 200 MB civarında yeni bir güncelleme sunuldu. Yeni sezonla birlikte oyuna birçok özellik geliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG'de yeni sezon heyecanı: Birbirinden farklı özellikler geliyor!
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri