Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 20.05.2019 01:47
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 01:48

ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri neler?

PUBG'nin yeni sürprizi 'ın ön kayıt süreci 9 Mayıs'ta başlamıştı. Şimdi oyunla ilgili detayları merakla bekleyenler sorusuna yanıt arıyor. Peki, neler? İşte cevabı...

PUBG Lite ne zaman çıkacak?

Türkiye için 'da ön kayıtlar 9 Mayıs tarihinde başlamıştı. Bu nedenle birçok kişi "?" ve " nelerdir?" soruları hakkında detayları merak ediyor. İşte PUBG Lite'a dair detaylar...

PUBG LİTE NASIL İNDİRİLİR?

Türkiye'de en popüler oyunlardan birisi olan PUBG, Türkiye için yeni versiyonunu açıkladı. Türkiye'de ücretsiz PUBG Lite için ön kayıtlar 9 Mayıs tarihinde başladı.

Erken ön kayıt yapan oyuncuları ise sürpriz hediyeler olduğu belirtildi. PUBG Lite'a kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

PUBG LİTE ÖN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PUBG Lite Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: Intel Core i3 2.4 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000
Depolama: 4 GB

PUBG Lite Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 2.8 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
Depolama: 4 GB

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG Lite ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri neler?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri