Türkiye için PUBG Lite'da ön kayıtlar 9 Mayıs tarihinde başlamıştı. Bu nedenle birçok kişi "PUBG Lite ne zaman çıkacak?" ve "PUBG Lite sistem gereksinimleri nelerdir?" soruları hakkında detayları merak ediyor. İşte PUBG Lite'a dair detaylar...

PUBG LİTE NASIL İNDİRİLİR?

Türkiye'de en popüler oyunlardan birisi olan PUBG, Türkiye için yeni versiyonunu açıkladı. Türkiye'de ücretsiz PUBG Lite için ön kayıtlar 9 Mayıs tarihinde başladı.

Erken ön kayıt yapan oyuncuları ise sürpriz hediyeler olduğu belirtildi. PUBG Lite'a kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

PUBG LİTE ÖN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PUBG Lite Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000

Depolama: 4 GB

PUBG Lite Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 2.8 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 4 GB