İşte 1000 liradan ucuz cep telefonları

Döviz kurunun yükselmesine paralel olarak ÖTV Özel Tüketim Vergisi'nin artması sonucunda vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırma başladı. Bu bağlamda dev cep telefonu üreticileri Türkiye pazarını kaybetmemek için fiyatları ucuzlatma yoluna gidiyor.

Sizler için bu hafta kameralarından batarya ve işlemci güçlerine kadar normal bir kullanıcın tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan bu cihazları araştırdık. Çok güçlü bir telefona ihtiyacınız yoksa ve bir cihaza 5 bin lira ve üzeri ücret ödemek istemiyorsanız bunları incelemeden ve karşılaştırmadan karar vermeyin. Bu cihazların her birinin garanti kapsamında olduğunu da belirtelim.



Fiyatı 927 TL

Lenovo K6

● Ekran: 5 inç

● İşlemci:

Qualcomm

1.4 GHz

Cortex-A53

● Hız: 1.4 GHz

● Bellek: 32 GB

● RAM: 3 GB

● Kamera: 8 ön, 13 arka

● Pil: 3000

● Parmak izi okuyucu: Var



Fiyatı 949 TL

Nokia 3

● Ekran: 5 inç

● İşlemci: MTK

MT6737 Ouad

Core

● Hız: 1.3 Ghz

● Bellek: 16 GB

● RAM: 2 GB

● Kamera: 8 ön 8 arka led flaş

● Pil: 2650

● Parmak izi okuyucu: Yok

Fiyatı 999 TL

General Mobile GM8

● Ekran: 5.7 inç

● İşlemci:

Qualcomm

MSM8940

Snapdragon 435

● Hız: 1.4

● Bellek: 32 GB

● RAM: 3 GB

● Kamera: 13 ön, 13 arka

● Pil: 3075

● Parmak izi okuyucu: Var

Fiyatı 1000 TL

Xiaomi Redmi 6A

● Ekran: 5.45 inç

● İşlemci:

Helio A22

12 nm

● Hız: 2.0 GHz Quad

● Bellek: 16 GB

● RAM: 2 GB

● Kamera: 5 ön, 13 arka

● Pil: 3000

● Parmak izi okuyucu: Yok

Fiyatı 899 TL

Vestel Venus e4

● Ekran: 5.45 inç

● İşlemci: Qualcomm SDM 425

● Hız: 1.4 GHz

● Bellek: 16 GB

● RAM: 2 GB

● Kamera: 5 ön 13 arka

● Pil: 2900

● Parmak izi okuyucu: Var

Fiyatı 899 TL

Alcatel IDOL 5

● Ekran: 5.2 inç

● İşlemci: Mediatek MT6753 Octa Core

● Hız: 1.3 Ghz

● Bellek: 16 GB

● RAM Bellek Boyutu: 3 GB

● Kamera: 5 ön, arka 13

● Pil: 2800

● Parmak izi okuyucu: Var