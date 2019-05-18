İşte 1000 liradan ucuz cep telefonları

Döviz kurunun yükselmesine paralel olarak ÖTV Özel Tüketim Vergisi'nin artması sonucunda vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırma başladı. Bu bağlamda dev cep telefonu üreticileri Türkiye pazarını kaybetmemek için fiyatları ucuzlatma yoluna gidiyor.
Sizler için bu hafta kameralarından batarya ve işlemci güçlerine kadar normal bir kullanıcın tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan bu cihazları araştırdık. Çok güçlü bir telefona ihtiyacınız yoksa ve bir cihaza 5 bin lira ve üzeri ücret ödemek istemiyorsanız bunları incelemeden ve karşılaştırmadan karar vermeyin. Bu cihazların her birinin garanti kapsamında olduğunu da belirtelim.
Fiyatı 927 TL
Lenovo K6
● Ekran: 5 inç
● İşlemci:
Qualcomm
1.4 GHz
Cortex-A53
● Hız: 1.4 GHz
● Bellek: 32 GB
● RAM: 3 GB
● Kamera: 8 ön, 13 arka
● Pil: 3000
● Parmak izi okuyucu: Var
Fiyatı 949 TL
Nokia 3
● Ekran: 5 inç
● İşlemci: MTK
MT6737 Ouad
Core
● Hız: 1.3 Ghz
● Bellek: 16 GB
● RAM: 2 GB
● Kamera: 8 ön 8 arka led flaş
● Pil: 2650
● Parmak izi okuyucu: Yok
Fiyatı 999 TL
● Ekran: 5.7 inç
● İşlemci:
Qualcomm
MSM8940
Snapdragon 435
● Hız: 1.4
● Bellek: 32 GB
● RAM: 3 GB
● Kamera: 13 ön, 13 arka
● Pil: 3075
● Parmak izi okuyucu: Var
Fiyatı 1000 TL
● Ekran: 5.45 inç
● İşlemci:
Helio A22
12 nm
● Hız: 2.0 GHz Quad
● Bellek: 16 GB
● RAM: 2 GB
● Kamera: 5 ön, 13 arka
● Pil: 3000
● Parmak izi okuyucu: Yok
Fiyatı 899 TL
Vestel Venus e4
● Ekran: 5.45 inç
● İşlemci: Qualcomm SDM 425
● Hız: 1.4 GHz
● Bellek: 16 GB
● RAM: 2 GB
● Kamera: 5 ön 13 arka
● Pil: 2900
● Parmak izi okuyucu: Var
Fiyatı 899 TL
Alcatel IDOL 5
● Ekran: 5.2 inç
● İşlemci: Mediatek MT6753 Octa Core
● Hız: 1.3 Ghz
● Bellek: 16 GB
● RAM Bellek Boyutu: 3 GB
● Kamera: 5 ön, arka 13
● Pil: 2800
● Parmak izi okuyucu: Var
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