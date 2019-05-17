Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7, Huawei Mate X özellikleri fiyatı - Huawei, Xiaomi'nin yeni telefonları hangileri? Şu aralar yeni bir telefon almayı düşünüp de kararsız kalanlar için akıllı telefon tavsiyesi tadında bir yazı hazırladık. Akıllı telefon tavsiyesi bazında önerdiğimiz modeller, orta segmente hitap eden ve fiyatları birbirine yakın olan telefonlar. Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei Mate X, Samsung'un ekranı katlanan telefonu Galaxy Fold'a meydan okuyor. Samsung'tan sadece birkaç gün sonra kendi özel ekranlı telefonu Huawei Mate X'i tanıtan şirket, ürününde iddialı: Şirket yetkililerine göre cihaz Galaxy Fold'a göre daha ince ve 'gerçekten' ikiye katlanabiliyor.