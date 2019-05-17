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  • 17.05.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 16:06

8 Lite, Xiaomi Mi 9, 7, X özellikleri fiyatı! İşte Huawei ve Xiaomi'nin yeni telefonları

Cep telefonları günümüzde vazgeçilmez bir teknolojik alettir. Bu bakımdan fiyatları ve özellikleri her daim merak edilmektedir. Piyasada binlerce alternatif bulunmaktadır. Özellikle de söz konusu orta segment bir model olduğunda işiniz daha zor. Çünkü orta segmentte muazzam bir model yelpazesi bulunuyor. Ama en uygun fiyatlı olanlar Çinli telefonlar olan Xiaomi ve Huawei olarak öne çıkıyor. Özellikle telefon devlerinin kullanıcıların beğenisine sunduğu bu iki telefona ilgi oldukça yoğun. Peki Xiaomi 'de kaç TL? 7 Türkiye'de kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları....

Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7, Huawei Mate X özellikleri fiyatı - Huawei, Xiaomi'nin yeni telefonları hangileri? Şu aralar yeni bir telefon almayı düşünüp de kararsız kalanlar için akıllı telefon tavsiyesi tadında bir yazı hazırladık. Akıllı telefon tavsiyesi bazında önerdiğimiz modeller, orta segmente hitap eden ve fiyatları birbirine yakın olan telefonlar. Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei Mate X, Samsung'un ekranı katlanan telefonu Galaxy Fold'a meydan okuyor. Samsung'tan sadece birkaç gün sonra kendi özel ekranlı telefonu Huawei Mate X'i tanıtan şirket, ürününde iddialı: Şirket yetkililerine göre cihaz Galaxy Fold'a göre daha ince ve 'gerçekten' ikiye katlanabiliyor.

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HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7, Huawei Mate X özellikleri fiyatı! İşte Huawei ve Xiaomi'nin yeni telefonları
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