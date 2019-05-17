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  • 18.05.2019 14:09
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 14:09

İşte Huawei ve Xiaomi'nin yeni telefonları - 8 Lite, Xiaomi Mi 9, 7, X özellikleri fiyatı

8 Lite, Xiaomi Mi 9, 7, X özellikleri fiyatı - Huawei, Xiaomi'nin yeni telefonları hangileri? Şu aralar yeni bir telefon almayı düşünüp de kararsız kalanlar için tavsiyesi tadında bir yazı hazırladık. Akıllı telefon tavsiyesi bazında önerdiğimiz modeller, orta segmente hitap eden ve fiyatları birbirine yakın olan telefonlar. Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei Mate X, 'un ekranı katlanan telefonu 'a meydan okuyor.

Cep telefonları günümüzde vazgeçilmez bir teknolojik alettir. Bu bakımdan fiyatları ve özellikleri her daim merak edilmektedir. Piyasada binlerce alternatif bulunmaktadır. Özellikle de söz konusu orta segment bir model olduğunda işiniz daha zor. Çünkü orta segmentte muazzam bir model yelpazesi bulunuyor. Ama en uygun fiyatlı olanlar Çinli telefonlar olan Xiaomi ve Huawei olarak öne çıkıyor. Özellikle telefon devlerinin kullanıcıların beğenisine sunduğu bu iki telefona ilgi oldukça yoğun. Peki Xiaomi Türkiye'de kaç TL? Redmi Note 7 Türkiye'de kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları....

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