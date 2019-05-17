ÖTV oranlarının artırılması da vatandaşları bu konuda farklı arayışlara sevk etmekte. Akıllı telefon artık bir ekstra olarak değil, ihtiyaç olarak karşımıza çıkmakta. İnsanlar artık birbirleriyle akıllı telefonlarda yer alan sosyal medya uygulamalarıyla iletişim kurmakta ve sosyal medya kullanımı hat safhadadır. Bu haberimizde sizlere bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları ve en uygun cep telefonlarını derledik. ÖTV artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırmaya başladı. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri? 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonlarını sizler için haberimizde