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  • 16.05.2019 20:04
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 21:00

Instagram'dan kullanıcıları şaşırtan karar: uygulaması tarih oluyor!

Popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldı. Instagram yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi. Bugün başlayan süreç gelecek aydan itibaren tamamlanmış olacak.

Instagram, mesaj özelliğinin kullanımını artırmak adına, ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanan kitlede büyük bir artış yaşanmıştı.

Instagram, yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi.

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