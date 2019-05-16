Instagram, mesaj özelliğinin kullanımını artırmak adına, ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanan kitlede büyük bir artış yaşanmıştı.
Instagram, yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi.
Instagram, mesaj özelliğinin kullanımını artırmak adına, ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanan kitlede büyük bir artış yaşanmıştı.
Instagram, yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.