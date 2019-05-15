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  • 15.05.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 22:57

'tan flaş karar! saldırısının ardından canlı yayın uygulamasında kısıtlamalara gidiliyor

, 'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırılarının platform üzerinden yayınlanmasının ardından canlı yayın uygulamasında kısıtlamalara gidileceği duyurdu. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen saldırının Facebook üzerinden canlı yayınlanmasının ardından üst düzey Facebook yetkilisi Guy Rosen tarafından platformun canlı yayın servisiyle ilgili birçok kısıtlamaya gidileceği açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarının platform üzerinden canlı yayınlanması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Facebook yönetimi, canlı yayınlarla ilgili yeni bir adım attı.

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