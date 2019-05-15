Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen saldırının Facebook üzerinden canlı yayınlanmasının ardından üst düzey Facebook yetkilisi Guy Rosen tarafından platformun canlı yayın servisiyle ilgili birçok kısıtlamaya gidileceği açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarının platform üzerinden canlı yayınlanması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Facebook yönetimi, canlı yayınlarla ilgili yeni bir adım attı.