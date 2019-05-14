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  • 14.05.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:47

'tan milyonlara kötü haber geldi! ?

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan 'tan milyonları üzen haber geldi. Whatsapp artık bazı telefonlara desteğini kesecek. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. Peki Whatsapp hangi telefonlarda kullanılamayacak? İşte o liste. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf, video, ses kaydı, konum bildiri yapabiliyorsunuz.

Whatsapp'ta bu sabahtan itibaren bir dönem sona eriyor. WhatsApp, platformun desteği keseceği iOS ve Android telefonları açıklamış durumda. Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak! WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7'den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020'den itibaren çalışmayacak. Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak? Peki Whatsapp hangi telefonlarda kullanılamayacak? İşte o liste.

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