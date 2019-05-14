Whatsapp'ta bu sabahtan itibaren bir dönem sona eriyor. WhatsApp, platformun desteği keseceği iOS ve Android telefonları açıklamış durumda. Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak! WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7'den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020'den itibaren çalışmayacak. Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak? Peki Whatsapp hangi telefonlarda kullanılamayacak? İşte o liste.