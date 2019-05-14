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  • 15.05.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 08:50

artık kullanılamayacak! Whatsapp desteği kesti?

'ta bu sabahtan itibaren bir dönem sona eriyor. WhatsApp, platformun desteği keseceği ve telefonları açıklamış durumda. Hemen her 'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak! WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7'den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020'den itibaren çalışmayacak. Peki bu ne anlama geliyor? ? Peki Whatsapp hangi telefonlarda kullanılamayacak? İşte o liste

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan milyonları üzen haber geldi. Whatsapp artık bazı telefonlara desteğini kesecek. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. Peki Whatsapp hangi telefonlarda kullanılamayacak? İşte o liste. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

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