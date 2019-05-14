Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan milyonları üzen haber geldi. Whatsapp artık bazı telefonlara desteğini kesecek. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. Peki Whatsapp hangi telefonlarda kullanılamayacak? İşte o liste. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.