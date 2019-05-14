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  • 14.05.2019 20:05
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 20:05

hikayeler özelliğini teste başladı

Milyonlarca kullanıcıya sahip müzik dağıtım servisi , Instagram’ın hikayelerine benzer bir hikaye özelliğini yayına almak için teste başladı.

Snapchat uygulamasının birkaç yıl önce popülerleşmesi, Facebook'un Snapchat'in '24 saat içinde kaybolan gönderi' formatını Instagram'a eklemesine neden olmuştu. Facebook, Hikayeler adlı bu özelliğin Instagram'da fazlasıyla tuttuğunu görünce Facebook, Messenger gibi uygulamalarına da getirdi.

İlerleyen zamanlarda ise YouTube'dan WhatsApp'a kadar pek çok uygulamada bu özelliği gördük.

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