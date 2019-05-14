Snapchat uygulamasının birkaç yıl önce popülerleşmesi, Facebook'un Snapchat'in '24 saat içinde kaybolan gönderi' formatını Instagram'a eklemesine neden olmuştu. Facebook, Hikayeler adlı bu özelliğin Instagram'da fazlasıyla tuttuğunu görünce Facebook, Messenger gibi uygulamalarına da getirdi.

İlerleyen zamanlarda ise YouTube'dan WhatsApp'a kadar pek çok uygulamada bu özelliği gördük.