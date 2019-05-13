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  • 13.05.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 19:45

kullacıları uygulama ücretleri için ’a dava açabilecek

'de Yüksek Mahkeme, kullacıları tarafından, uygulamaların satışlarını tekelleştirdiği gerekçesiyle 'a dava açılabileceğini açıkladı.

Uygulama ücretleri için Apple’a dava açılabilecek

'de Yüksek Mahkeme, kullacıları tarafından, uygulamaların satışlarını tekelleştirdiği gerekçesiyle 'a dava açıbileceğini açıkladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Apple'a uygulama mağazası 'a "uygulamalar üzerindeki tekelliği nedeniyle uygulama ücretlerinin aşırı artması" gerekçesiyle açılan toplu dava hakkındaki kararını açıkladı.

KULLANICILAR APPLE'A DAVA AÇABİLECEK
Apple'ın daha önce kullanıcıların uygulama ücretiyle ilgili sadece uygulama geliştiricilerine dava açabileceğini savunduğuna işaret eden mahkeme, bunun aksine kullanıcıların Apple'a iPhone uygulamalarının satışlarını tekelleştirdiği gerekçesiyle dava açabileceğine hükmetti.

APPLE UYGULAMA BAŞINA KOMİSYON ALIYOR
Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, yaptığı açıklamada, Apple'ın her uygulama satışından yüzde 30 komisyon aldığını, bunun da Apple'a uygulama ücretlerine ilişkin açılan davanın devam ettirilmesi için yeterli bir neden olduğunu belirtti.

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