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  • 12.05.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 21:15

için geri sayım başladı! Peki hangi iPhone cihazları güncelleme alacak? İşte İOS 13 özellikleri

Apple'ın üzerinde yaklaşık bir yıldır çalıştığı işletim sistemi için geri sayım başladı. Güncellemeyle Apple önemli özellikleri iPhone ve iPad'lere taşıyacak. Peki, İOS 13 güncellemesi ile birlikte hangi iPhone cihazları güncelleme alacak? İşte İOS 13 güncellemesine ilişkin son detaylar...

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. iOS 13 Haziran ayı başında gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ilk kez duyurulacak. Güncellemenin en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor. Peki, İOS 13 güncellemesi ile birlikte hangi iPhone cihazları güncelleme alacak? İşte cevabı...

İOS 13 GÜNCELLEMESİYLE GELECEK ÖZELLİKLER

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