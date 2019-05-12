Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. iOS 13 Haziran ayı başında gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ilk kez duyurulacak. Güncellemenin en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor. Peki, İOS 13 güncellemesi ile birlikte hangi iPhone cihazları güncelleme alacak? İşte cevabı...

İOS 13 GÜNCELLEMESİYLE GELECEK ÖZELLİKLER