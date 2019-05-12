Snapchat uygulamasıyla başlayan Story, yani Hikayeler bölümü neredeyse tüm uygulamalarda mevcut diyebiliriz. Pek çok kullanıcı bu durumu pek hoş karşılamasa da, bu alanlarda etkileşimin yüksek olması, ünlü sosyal medya platformlarını bu alanları beslemeye mecbur kılıyor. Facebook da bunlardan biri ve şimdi Hikayeler modülüne yeni bir özellik ekliyor.