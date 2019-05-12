Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 12.05.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 22:03

Hikayeler’e yeni özellik geliyor

Instagram ve WhatsApp şirketlerini bünyesinde barındıran devi hikayeler modülüne yeni bir özellik ekliyor.

Snapchat uygulamasıyla başlayan Story, yani Hikayeler bölümü neredeyse tüm uygulamalarda mevcut diyebiliriz. Pek çok kullanıcı bu durumu pek hoş karşılamasa da, bu alanlarda etkileşimin yüksek olması, ünlü sosyal medya platformlarını bu alanları beslemeye mecbur kılıyor. Facebook da bunlardan biri ve şimdi Hikayeler modülüne yeni bir özellik ekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook Hikayeler’e yeni özellik geliyor
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri