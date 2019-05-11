Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 11.05.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 13:33

'ın gizli tehlikesi nedir ortaya çıktı! Whatsapp kullanırken bunu sakın yapmayın yoksa...

ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Daha çok yaptığı güncellemeler ile ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor. Fakat son gelen haber ni ortaya koydu. Whatsapp'ta yeni ortaya çıkan tehlike kullanıcıları şaşkına çevirdi. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar

Whatsapp'ın gizli tehlikesi Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya derken şimdi de Türkiye'de. Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef aldığını ortaya çıkardı. Kullanılan saldırı teknikleri jeopolitik bir amaç için saldırıların gerçekleştirildiğine dair ipuçları veriyor. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsapp'ın gizli tehlikesi nedir ortaya çıktı! Whatsapp kullanırken bunu sakın yapmayın yoksa...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri