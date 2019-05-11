Whatsapp'ın gizli tehlikesi Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya derken şimdi de Türkiye'de. Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef aldığını ortaya çıkardı. Kullanılan saldırı teknikleri jeopolitik bir amaç için saldırıların gerçekleştirildiğine dair ipuçları veriyor. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.