WhatsApp yenilikler yapmaya devam ederken bu kez aldığı kararla kullanıcılarını üzdü. Yaptığı yenilikler ve kullanışlı değişilikleriyle büyük övgüler alan WhatsApp, Android sürümlerindeki kararıyla büyük tepki topladı.
WhatsApp yenilikler yapmaya devam ederken bu kez aldığı kararla kullanıcılarını üzdü. Yaptığı yenilikler ve kullanışlı değişilikleriyle büyük övgüler alan WhatsApp, Android sürümlerindeki kararıyla büyük tepki topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.