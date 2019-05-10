İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

ÖTV artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kararname ile yürürlüğe giren yeni ÖTV oranları, akıllı telefon fiyatlarının da artmasına neden oldu.

Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1850 TL



Honor 8X

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 6GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç

Kamera: 20MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3750 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL

Honor 10 Lite

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1600 TL

Huawei P20 Lite

Yonga Seti: Kirin 659

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 16MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1800 TL

Huawei P Smart 2019

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1750 TL