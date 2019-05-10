İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

ÖTV artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kararname ile yürürlüğe giren yeni ÖTV oranları, akıllı telefon fiyatlarının da artmasına neden oldu.
Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL
Honor 8X
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
Honor 10 Lite
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1600 TL
Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1800 TL
Huawei P Smart 2019
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1750 TL
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