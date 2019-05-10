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  • 11.05.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:52

İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi lar

Bu yazımızda bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları içeren bir liste hazırladık. oranlarındaki bu değişiklik bazı modellere hemen yansıtılırken, stok fazlası bulunan modellerin fiyatlarına ise henüz dahil edilmedi.

İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar nı araştırmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kararname ile yürürlüğe giren yeni ÖTV oranları, fiyatlarının da artmasına neden oldu.

Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL


Honor 8X

Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL

Honor 10 Lite

Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1600 TL

Huawei P20 Lite

Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1800 TL

Huawei P Smart 2019

Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1750 TL

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