ÖTV artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kararname ile yürürlüğe giren yeni ÖTV oranları, akıllı telefon fiyatlarının da artmasına neden oldu. Eskiden tüm telefonlar için yüzde 25 olan ÖTV oranı, yayınlanan kararname ile fiyatı 1500TL altında olan telefonlar için yüzde 40, 1500 TL üzeri olan telefonlar içinse yüzde 50 olarak belirlendi. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri? 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonlarını sizler için haberimizde derledik.