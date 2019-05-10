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  • 10.05.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 15:56

2000 TL altı alınabilecek lar hangileri? ayı sonrası !

artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar nı araştırmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kararname ile yürürlüğe giren yeni ÖTV oranları, fiyatlarının da artmasına neden oldu. Eskiden tüm telefonlar için yüzde 25 olan ÖTV oranı, yayınlanan kararname ile fiyatı 1500TL altında olan telefonlar için yüzde 40, 1500 TL üzeri olan telefonlar içinse yüzde 50 olarak belirlendi. Peki hangileri? ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonlarını sizler için haberimizde derledik.

İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

ÖTV zammı sonrası 2000TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları içeren bir liste hazırladık. ÖTV oranlarındaki bu değişiklik bazı modellere hemen yansıtılırken, stok fazlası bulunan modellerin fiyatlarına ise henüz dahil edilmedi. Listeyi hazırlarken telefonların teknik donanımının yanı sıra, modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına da dikkat ettik. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri? 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonlarını sizler için haberimizde derledik.

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