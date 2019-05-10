ÖTV zammı sonrası 2000TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları içeren bir liste hazırladık. ÖTV oranlarındaki bu değişiklik bazı modellere hemen yansıtılırken, stok fazlası bulunan modellerin fiyatlarına ise henüz dahil edilmedi. Listeyi hazırlarken telefonların teknik donanımının yanı sıra, modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına da dikkat ettik. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri? 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonlarını sizler için haberimizde derledik.