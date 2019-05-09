Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

WhatsApp bir süre önce desteği kestiği platforma geri dönmek için ilk adımı attı. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir karar verdi. Peki WhatsApp hangi telefonlara geri dönüyor? İşte WhatsApp'tan milyonları etkileyen sürpriz adım. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.