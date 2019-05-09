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  • 10.05.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 11:33

'tan milyonları etkileyen sürpriz adım

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir adım attı. WABetaInfo'nun şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, WhatsApp, için UWP uyumlu bir uygulama geliştiriyor.

WhatsApp'tan milyonları etkileyen sürpriz adım

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp bir süre önce desteği kestiği platforma geri dönmek için ilk adımı attı. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir karar verdi. Söz konusu proje sonuçlandığında WhatsApp'ın Mobile telefonlara geri dönüşü mümkün olabilir.​

WhatsApp'ta numarayı rehbere kaydetmeden nasıl mesaj gönderilir?

WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. WhatsApp'ın en büyük problemlerinden biri, yalnızca telefon rehberinize kaydettiğiniz numaralarla sohbet başlatabilmeniz.

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