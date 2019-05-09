Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp bir süre önce desteği kestiği platforma geri dönmek için ilk adımı attı. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir karar verdi. Söz konusu proje sonuçlandığında WhatsApp'ın Windows 10 Mobile telefonlara geri dönüşü mümkün olabilir.​



WhatsApp'ta numarayı rehbere kaydetmeden nasıl mesaj gönderilir?

WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. WhatsApp'ın en büyük problemlerinden biri, yalnızca telefon rehberinize kaydettiğiniz numaralarla sohbet başlatabilmeniz.