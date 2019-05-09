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  • 09.05.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 14:36

hangi telefonlara geri dönüyor? WhatsApp'tan milyonları etkileyen sürpriz adım

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp bir süre önce desteği kestiği platforma geri dönmek için ilk adımı attı. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir karar verdi. Peki WhatsApp hangi telefonlara geri dönüyor? İşte WhatsApp'tan milyonları etkileyen sürpriz adım. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir adım attı. WABetaInfo'nun şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, WhatsApp, Windows 10 için UWP uyumlu bir uygulama geliştiriyor. Söz konusu proje sonuçlandığında WhatsApp'ın Windows 10 Mobile telefonlara geri dönüşü mümkün olabilir. Peki WhatsApp hangi telefonlara geri dönüyor? İşte WhatsApp'tan milyonları etkileyen sürpriz adım. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

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