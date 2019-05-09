PUBG Lite için ön kayıtları Türkiye için bugün başladı. Şimdi birçok oyuncu merakla PUBG Lite hakkındaki detayları araştırıyor. PUBG Lite nasıl indirilir sorusu oyuncular tarafından merak konusu oldu. İşte PUBG Lite sistem gereksinimleri...

PUBG LİTE NASIL İNDİRİLİR?

Türkiye'de en popüler oyunlardan birisi olan PUBG, Türkiye için yeni versiyonunu açıkladı. Türkiye'de ücretsiz PUBG Lite için ön kayıtlar bugün başladı.

Oyuncular için ücretsiz sürüme 9 Mayıs itibariyle kayıtlar başladı. Erken ön kayıt yapan oyuncuları ise sürpriz hediyeler bekliyor. PUBG Lite'a kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

PUBG LİTE ÖN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PUBG Lite Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000

Depolama: 4 GB

PUBG Lite Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 2.8 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 4 GB