ÖTV zammından sonra cep telefonu fiyatlarına da zam geldi. Cep telefonlarından alınan ÖTV oranı yüzde 40 oldu. Bu bağlamda cep telefonu fiyatları zamlandı. Fakat zamlar tam olarak telefonlara yansımadı bu yüzden telefon almak istiyorsanız acele edin. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 lira ile 1500 lira arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1500 lirayı aşanlarda yüzde 50'ye çıkartıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Peki 2019 yılı ÖTV zamlı yeni cep telefonu fiyatları ne kadar? İşte iPhone, Huawei, Samsung ve Xiaomi yeni telefon fiyatları listesi haberimizde