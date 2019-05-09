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  • 10.05.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:04

ne kadar? İşte 2019 , Huawei, ve Xiaomi yeni ları listesi

Cep telefonlarına yönelik yapılan düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak. Yeni ayarlamayla birlikte örneğin; vergisiz fiyatı 2 bin liralık bir telefondan 1000 lira ÖTV (yüzde 50), 540 lira KDV (yüzde 18), 354 lira TRT Bandrolü (yüzde 10) alınacak. Böylece 2000 liralık telefon 3 bin 894 liradan satılacak. Bir başka deyişle daha önce 3200 lira seviyesinde satılan bir telefona 650 lira civarında- gelmiş olacak. Peki 2019 yılı ÖTV zamlı ne kadar? İşte , Huawei, ve Xiaomi yeni ları listesi haberimizde

ÖTV zammından sonra cep telefonu fiyatlarına da zam geldi. Cep telefonlarından alınan ÖTV oranı yüzde 40 oldu. Bu bağlamda cep telefonu fiyatları zamlandı. Fakat zamlar tam olarak telefonlara yansımadı bu yüzden telefon almak istiyorsanız acele edin. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 lira ile 1500 lira arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1500 lirayı aşanlarda yüzde 50'ye çıkartıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Peki 2019 yılı ÖTV zamlı yeni cep telefonu fiyatları ne kadar? İşte iPhone, Huawei, Samsung ve Xiaomi yeni telefon fiyatları listesi haberimizde

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