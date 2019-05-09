Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak. Yeni ayarlamayla birlikte örneğin; vergisiz fiyatı 2 bin liralık bir telefondan 1000 lira ÖTV (yüzde 50), 540 lira KDV (yüzde 18), 354 lira TRT Bandrolü (yüzde 10) alınacak. Böylece 2000 liralık telefon 3 bin 894 liradan satılacak. Bir başka deyişle daha önce 3200 lira seviyesinde satılan bir telefona 650 lira civarında- zam gelmiş olacak. Peki 2019 yılı ÖTV zamlı yeni cep telefonu fiyatları ne kadar? İşte iPhone, Huawei, Samsung ve Xiaomi yeni telefon fiyatları listesi haberimizde