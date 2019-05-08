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  • 08.05.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:24

1500 TL altı alınabilecek lar hangileri? 2019 sonrası !

nda 1500 TL altına alınabilecek en iyi lar hangileri? Bu yazımızda bütçesi 1500 TL olanlar için kısa bir liste hazırladık. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik. İşte 2019 Mayıs ayı sonrası ile ı derledik

Kısa süre önce yayınlanan kararname ile 1500TL üzeri fiyata sahip olan telefonlarda ÖTV yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. Peki yapılan bu ÖTV zamları akıllı telefon fiyatlarını nasıl etkiledi? Açık konuşmak gerekirse zamlar henüz telefon fiyatlarına tam anlamıyla yansımış değil. Fakat çok büyük bir ihtimalle mevcut stoklar tükendiğinde ya da azaldığında zamlı fiyatlar daha net bir şekilde karşımıza çıkacaktır. İşte 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonları ile 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonları derledik

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