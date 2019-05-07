Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor?

Bugün Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşandığı bazı kullanıcılar tarafından belirtiliyor.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Bazı kullanıcılar Instagram'da çeşitlşi erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi uygulamaya girmeye çalışan birçok kullanıcı farklı hatalarla karşı karşıya kaldı.
"MESAJ GİTMİYOR" SORUNU
Kullanıcıların mesaj gitmiyor ve ağ isteği başarısız oldu uyarılarıyla karşılaştığı ifade ediliyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.
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