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  • 07.05.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 19:18

Teleskobu'nun gözlemlerini bir araya getiren bilim adamları nefes kesen kareyi yayımladı

Teleskobu'nun gözlemlerini bir araya getiren bilim adamları, evrenin bugüne kadar ki en ayrıntılı görüntüsünü yayımladı. Fotoğrafta iki ya da daha fazla genç galaksinin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan "galaktik tren enkazlarının" da görülebildiği belirtiliyor.

NASA yayınladı! Nefes kesen kare

Teleskobu'nun gözlemleriyle oluşturulan evrenin aile fotoğrafında, yaşlı ve küçük galaksiler ile tanınmış gezegenler bir arada görülüyor.

Hubble'ın 16 yılda yaptığı 7 bin 500'den fazla gözlemi bir araya getiren resim, evrenin şimdiye kadar ki en ayrıntılı görünümünü temsil ediyor. Kompozit görüntüde, ışıkları Hubble'ın görüş açısına girene kadar milyarlarca yıl yol alan, çoğu çok uzakta yaklaşık 265 bin galaksinin bulunduğu ifade ediliyor.

Projenin lideri görevli gök bilimci Garth Illingworth, "Bu tek görüntü, evrende galaksilerin gelişiminin tam tarihini, 'bebekliklerinden' tam bir 'yetişkin' olana kadar geçen süreyi kapsıyor." dedi.

Fotoğrafta iki ya da daha fazla genç galaksinin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan "galaktik tren enkazlarının" da görülebildiği belirtiliyor.

'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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