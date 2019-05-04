WhatsApp o özelliği kaldırdı! İşte WhatsApp'ın gizli tehlikesi milyonları etkiledi! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer yeni özelliği ile değil gelmeyen bir özellik ile gündemde. Zira WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan Android uygulamasından kaldırdı. Daha önce test görüntülerine ait görselleri ortaya çıkan WhatsApp karanlık modu, son yayınlanan 2.19.123 güncellemesi ile birlikte Android uygulamasından tamamen kaldırılmış durumda.

Bu arada Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'. Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.