ÖTV cep telefonlarında yüzde 40'a çıkartıldı. Daha önce yüzde 25 olan bu oranın artmasıyla birlikte cep telefonu fiyatları da zamlandı. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 lira ile 1500 lira arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1500 lirayı aşanlarda yüzde 50'ye çıkartıldı. Peki cep telefonu ÖTV zammı ne kadar oldu? 2019 ÖTV zamlı yeni cep telefonu fiyatları kaç para? iPhone 8 Plus fiyatı ne oldu? İşte tüm detaylar

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.