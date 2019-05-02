Son dönemin en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, milyonlarca kullanıcısı için yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklama sonrası Instagram kullanıcıları, büyük bir merakla yapılacak değişimi bekliyor. Peki Instagram'a hangi yeni özellikler gelecek? Instagram'ın yeni özellikleri nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...
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