Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 02.05.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 16:42

Instagram'ın leri nedir? ?

Son zamanların en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagrama ler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, 'da yeni bir teste başladı. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların paylaşımlarına gelen 'like', yani beğeni sayısının gizlenmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Peki nedir? ? İşte tüm detaylar

Son dönemin en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, milyonlarca kullanıcısı için yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklama sonrası Instagram kullanıcıları, büyük bir merakla yapılacak değişimi bekliyor. Peki Instagram'a hangi yeni özellikler gelecek? Instagram'ın yeni özellikleri nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram'ın yeni özellikleri nedir? Instagram'a hangi yeni özellikler gelecek?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri