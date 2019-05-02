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  • 03.05.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:55

Instagram'a hangi ler gelecek? nedir?

Son dönemin en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, milyonlarca kullanıcısı için ler sunmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklama sonrası Instagram kullanıcıları, büyük bir merakla yapılacak değişimi bekliyor. Peki ? nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Son zamanların en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagrama yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, Kanada'da yeni bir teste başladı. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların paylaşımlarına gelen 'like', yani beğeni sayısının gizlenmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Peki Instagram'ın yeni özellikleri nedir? Instagram'a hangi yeni özellikler gelecek? İşte tüm detaylar

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