Son zamanların en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagrama yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, Kanada'da yeni bir teste başladı. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların paylaşımlarına gelen 'like', yani beğeni sayısının gizlenmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Peki Instagram'ın yeni özellikleri nedir? Instagram'a hangi yeni özellikler gelecek? İşte tüm detaylar