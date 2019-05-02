Bugün Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram ve WhatsApp çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. WhatsApp ve Instagram'da bugün öğle saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi uygulamaya girmeye çalışan birçok kişi ​kullanıcılar beyaz sayfa ya da farklı hatalarla karşı karşıya kaldı.

ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

WhatsApp, Instagram ve Facebook bir kez daha erişim sorunu ile gündeme geldi. Yaklaşık 1 saat süren sorun uygulamanın geliştiricilerinin yaptığı müdahale sonrasında normale döndü. Haftalar önce de yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda çökmüştü.

BAKANLIKTAN WHATSAPP VE INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Instagram'da akış yenilenmesi ve diğer problemlerin devam ettiği dakikalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da sorundan kısmen etkilendiğini bildirdi.