Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak. Tüm telefonlarda ÖTV oranı yüzde 25 olarak uygulanıyordu. Peki cep telefonu ÖTV zammı ne kadar oldu? 2019 ÖTV zamlı yeni cep telefonu fiyatları kaç para? iPhone 8 Plus fiyatı ne oldu? İşte tüm detaylar. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.