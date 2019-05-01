Dünyanın en büyük oyun platformlarından olan Steam, 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde aktif kullanıcı sayısının 90 milyon olduğunu açıklayan firmanın, bir milyar kullanıcısı olduğu bir üye tarafından anlaşıldı. Üyeye 1.000.000.000 numaralı ID (Kimlik) verilmesi ile birlikte platformun 1 milyar üyeye ulaştığı şans eseri de olsa kanıtlanmış oldu.

Steam nedir?

2003 yılında Valve Corporation tarafından dijital oyun dağıtımı amacıyla kurulan firma, günümüzde video oyun sektöründeki birçok oyunun dağıtım hakkına sahip. ABD'nin en prestijli iş ve ekonomi dergisi olan Forbes'e göre bugün Steam platformunun net değeri 2 milyar doların üzerinde. Steam'in mimarı olan Gabe Newell ise 2019 verilerine göre 4 milyar dolarlık bir servete sahip.