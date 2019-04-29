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  • 29.04.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 09:16

kullanırken bunu sakın yapmayın yoksa... nedir ortaya çıktı!

Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya derken şimdi de Türkiye'yi de tehdit ediyor. Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; 'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı. 2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti. Peki nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar

Dünyada en fazla kullanılan uygulama olan Whatsapp ile ilgili gelişmeler bitmek bilmiyor. Whatsapp'ta yeni ortaya çıkan tehlike kullanıcıları şaşkına çevirdi. Whatsapp kullananlara oltalama tekniği ile gelen mesajlar tüm dünyaya yayılıyor. Bu mesajlar Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'. Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini
gösteriyor. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar

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