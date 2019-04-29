Dünyada en fazla kullanılan uygulama olan Whatsapp ile ilgili gelişmeler bitmek bilmiyor. Whatsapp'ta yeni ortaya çıkan tehlike kullanıcıları şaşkına çevirdi. Whatsapp kullananlara oltalama tekniği ile gelen mesajlar tüm dünyaya yayılıyor. Bu mesajlar Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'. Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini

gösteriyor. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar