İstanbullu Gelin son bölümde eskiden yaşadığı derin mevzular bir kez daha Süreyya'nın anlam karmaşası yaşamasına sebebiyet verip şimdiye kadar içini doldurduğu mutluluğu, heyecanı ve hevesi iyiden iyiye kaybetmesine yol açtı. İstanbullu Gelin'in 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimize eklenecektir.



İSTANBULLU GELİN 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN 83.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Baş rollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi sevilen oyuncuların üstlendiği İstanbullu Gelin 83.bölümüyle 3 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici kitlesinin karşısına geçecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya'nın yaşadığı ruhsal bunalımlar yüzünden hayatı kendine zindan ettiğinin bizzat farkında olan Faruk ise eşinin yeniden düştüğü yerden emin bir şekilde ayağa kalkması için çaba gösterdi. Bunun için ilk etapta annesinin engin tecrübelerinden yararlanan Faruk, tüm Boranlar ahalini toplayıp Süreyya'ya kendini çok özel hissettirecek ve ömrü boyunca unutamayacağı kadar çok mutluluk verecek bir sürpriz hazırlama girişiminde bulunmasının ardından İstanbullu Gelin 83.bölüm fragmanı bekleniyor. Süreyya, ailesinin ve eşinin birlik olup kendisine organize ettiği sürpriz karşısında mutluluğu en uç noktaya kadar yaşayıp her geçen gün bir çığ gibi büyüyen problemlerinden uzaklaşmaya başlamasının akabinde İstanbullu Gelin 83.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esma ise huzurunun ve mutluluğunun teminatı için bundan böyle konaktaki sorumluluklarına bir son verip bu önemli görevi Süreyya'ya devretmesinin beraberinde yaşadığı ikinci atak sonrası herkesi korku ve paniğe sürüklemesinin sahne olduğu diziye dair en son gelişmeler...