Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcı alışkanlıklarını derinden etkileyecek bir yasağa hazırlanıyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, söz konusu yasağın kullanıma sokulması ile kullanıcılar sohbet penceresinin ekran görüntüsünü alamayacak.

KONUŞMALAR GİZLİ KALACAK

Son dönemde kişisel güvenlik konusunda bir dizi adım atan ve uçtan uca şifreleme sistemini hayata geçiren şirket bu sayede iki kişi arasındaki konuşmaların da gizli kalması için ilk adımı atmış olacak.

Yeni bir parmak izi doğrula sistemi üzerinde de çalışan WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan yeni sürümünde iki özelliğin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

EMOJİ TARAMASI

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN

Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.