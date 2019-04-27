Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya derken şimdi de Türkiye'yi de tehdit ediyor. Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; WhatsApp'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı. 2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar