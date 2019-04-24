Akıllı telefonların en ucuz ve en pahalı Türkiye fiyatı indirim oranlarını açıkladık. Dünya cep telefonu pazarında önemli bir yeri olan Samsung ve Huawei yeni modellerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 1000 liraya varan indirim başladı. Akıllı telefon kampanya verilerine göre; 2019'un ilk 3 ayında yüzde 32'lik kampanya oranıyla Samsung en fazla kampanya düzenleyen marka oldu. Yüzde 24 ile Apple ikinci; yüzde 19 ile Casper üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 18 ile Huawei dördüncü; yüzde 3 ile General Mobile beşinci; yüzde 2 ile Xiaomi altıncı; yüzde 1'lik oranla LG ve Vestel yedinci sırada yer buldu.