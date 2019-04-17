Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. WhatsApp, Android uygulamasının 2.19.106 beta sürümü için birkaç yeni özellik yayınladı. WhatsApp'a gelecek yeni özellikler ile birlikte parmak izi ile giriş özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcılar sohbetlerin ekran görüntüsünü kaydedemeyecek. Bu arada Whatsapp Web'te kullanıcılar tarafından merak ediliyor. WhatsApp Web, WhatsApp'ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan, WhatsApp'ın kendisi tarafından sunulan bir hizmet.