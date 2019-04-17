Güney Koreli teknoloji devi Samsung Dünya gündemine Galaxy Fold telefonuyla oturdu. Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold'un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih netlik kazandı. Türkiye'de ön kayıtları alınmaya başlanan Samsung Galaxy Fold, Mayıs ayının başında ön siparişle açılacak. Bugün gerçekleştirilen lansmanda denediğimiz cihaz, Mayıs ayının sonunda Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak. İşte katlanabilir telefondan ilk izlenimler... Peki Galaxy Fold çıktı mı, ön sipariş ne zaman? Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Samsung Galaxy Fold'un bomba özellikleri ve tüm detaylar haberimizde.