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  • 17.04.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 14:34

çıktı mı, ne zaman? fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Fold'un bomba özellikleri

’un katlanabilir ekranlı u ’un ne zaman ’ye geleceği ortaya çıktı. Türkiye’de Mayıs ayının ilk haftasında e açılacak. ABD’de dün 1980 dolardan başlayan fiyat etiketiyle ön siparişe açılan ve 25 Nisan’dan itibaren teslimatlarının yapılacağı Samsung Galaxy Fold’un Türkiye fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Samsung Türkiye internet sitesi üzerinden Galaxy Fold için ön kayıtları almaya başladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Dünya gündemine Galaxy Fold telefonuyla oturdu. Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold'un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih netlik kazandı. Türkiye'de ön kayıtları alınmaya başlanan Samsung Galaxy Fold, Mayıs ayının başında ön siparişle açılacak. Bugün gerçekleştirilen lansmanda denediğimiz cihaz, Mayıs ayının sonunda Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak. İşte katlanabilir telefondan ilk izlenimler... Peki Galaxy Fold çıktı mı, ön sipariş ne zaman? Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Samsung Galaxy Fold'un bomba özellikleri ve tüm detaylar haberimizde.

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