BİM market her hafta yayınladığı aktüel ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. BİM marketin en son bombası ise PS 4 oldu. Piyasa fiyatının altında satılması beklenen PS 4 merakla bekleniyor. BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak. Peki BİM'e PS4 ne zaman gelecek? Bim Playstation 4 fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar. Birleşik Marketler A:Ş dir. Kısaltması da BİM. Sahipleri de bazılarınızı şaşırtacak türden. Bu isimlerin bazılarını duyunca devletle değil de iktidara yakın kişiler olduğunu göreceksiniz.
BİM'DE PS 4 NE ZAMAN SATILACAK?
BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak. Mağaza camlarına asılan broşüre göre PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 1799 TL'den satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış 6 taksitle gerçekleştirilecek.
PS 4 PİYASADA KAÇ PARA?
Hali hazırda 500GB'lık slim PS4 modelinin ortalama fiyatı 1900TL civarlarında. Üstelik bu pakete herhangi bir oyun da dahil değil. Red Dead Redemption 2'nin sıfırı 350 – 450TL bandından satılırken, 2. eli ise 200TL'ye alıcı buluyor.
DAHA ÖNCE BİM'DE PS 4 SATILMIŞTI
PLAYSTATİON 4 ÖZELLİKLERİ
-2 yıl garanti
- HDMI
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 1 Oyun konsolu
- 1 Red Dead Redemption 2 oyun
FİYAT: 1999 TL
TRUST OYUN KULAKLIĞI ÖZELLİKLERİ
- Esnek Mikrofon
- Ayarlanabilir baş bandı
- Kulak üstü ses kontrolü
Mikrofonu sessize alma özelliği
- Yüksek kaliteli ses
- Bas özelliği
- 2 metre örgü kablo
FİYATI: 125 TL
BİM'İN AÇILIMI
Birleşik Marketler A:Ş dir. Kısaltması da BİM. Sahipleri de bazılarınızı şaşırtacak türden. Bu isimlerin bazılarını duyunca devletle değil de iktidara yakın kişiler olduğunu göreceksiniz.
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