BİM market her hafta yayınladığı aktüel ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. BİM marketin en son bombası ise PS 4 oldu. Piyasa fiyatının altında satılması beklenen PS 4 merakla bekleniyor. BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak. Peki BİM'e PS4 ne zaman gelecek? Bim Playstation 4 fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar. Birleşik Marketler A:Ş dir. Kısaltması da BİM. Sahipleri de bazılarınızı şaşırtacak türden. Bu isimlerin bazılarını duyunca devletle değil de iktidara yakın kişiler olduğunu göreceksiniz.

BİM'DE PS 4 NE ZAMAN SATILACAK?

BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak. Mağaza camlarına asılan broşüre göre PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 1799 TL'den satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış 6 taksitle gerçekleştirilecek.

PS 4 PİYASADA KAÇ PARA?

Hali hazırda 500GB'lık slim PS4 modelinin ortalama fiyatı 1900TL civarlarında. Üstelik bu pakete herhangi bir oyun da dahil değil. Red Dead Redemption 2'nin sıfırı 350 – 450TL bandından satılırken, 2. eli ise 200TL'ye alıcı buluyor.

DAHA ÖNCE BİM'DE PS 4 SATILMIŞTI

PLAYSTATİON 4 ÖZELLİKLERİ

-2 yıl garanti

- HDMI

- Bluetooth

- Wi-Fi

- 1 Oyun konsolu

- 1 Red Dead Redemption 2 oyun

FİYAT: 1999 TL

TRUST OYUN KULAKLIĞI ÖZELLİKLERİ

- Esnek Mikrofon

- Ayarlanabilir baş bandı

- Kulak üstü ses kontrolü

Mikrofonu sessize alma özelliği

- Yüksek kaliteli ses

- Bas özelliği

- 2 metre örgü kablo

FİYATI: 125 TL

BİM'İN AÇILIMI

Birleşik Marketler A:Ş dir. Kısaltması da BİM. Sahipleri de bazılarınızı şaşırtacak türden. Bu isimlerin bazılarını duyunca devletle değil de iktidara yakın kişiler olduğunu göreceksiniz.