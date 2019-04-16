WhatsApp'ın yeni güncellemesi özelliği nedir? Whatsapp Web nedir, nasıl kullanılır? Etiket, emoji, metin ve kalemle çizme gibi düzenleme ekranının bir parçası olan Doodle ekranı için yeni bir arayüz tasarımı yayınlayan WhatsApp, çıkartmaları ve emojileri farklı sekmelere taşıyıp, etiketleri de sık kullanılanlar ve kategorilere göre gruplandırma yoluna gitti. WhatsApp, ayrıca tüketicilerin çıkartma veya emoji bulmalarını kolaylaştırmak için arama desteğini de söz konusu arayüzün içine yerleştirdi. Şirket, aynı zamanda kullanıcıların ekran görüntüsü almasını da engellemeyi amaçlıyor.