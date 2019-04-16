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  • 16.04.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 16:47

'ın yeni güncellemesi özelliği nedir? ( nedir, nasıl kullanılır)

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması , ler ile gündeme gelmeye devam ediyor. WhatsApp, uygulamasının 2.19.106 beta sürümü için birkaç yeni özellik yayınladı. WhatsApp'a gelecek yeni özellikler ile birlikte parmak izi ile giriş özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcılar sohbetlerin ekran görüntüsünü kaydedemeyecek. Bu arada 'te kullanıcılar tarafından merak ediliyor. WhatsApp Web, WhatsApp’ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan, WhatsApp’ın kendisi tarafından sunulan bir hizmet.

WhatsApp'ın yeni güncellemesi özelliği nedir? Whatsapp Web nedir, nasıl kullanılır? Etiket, emoji, metin ve kalemle çizme gibi düzenleme ekranının bir parçası olan Doodle ekranı için yeni bir arayüz tasarımı yayınlayan WhatsApp, çıkartmaları ve emojileri farklı sekmelere taşıyıp, etiketleri de sık kullanılanlar ve kategorilere göre gruplandırma yoluna gitti. WhatsApp, ayrıca tüketicilerin çıkartma veya emoji bulmalarını kolaylaştırmak için arama desteğini de söz konusu arayüzün içine yerleştirdi. Şirket, aynı zamanda kullanıcıların ekran görüntüsü almasını da engellemeyi amaçlıyor.

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