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  • 16.04.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 22:00

ilk test uçuşunu semalarında gerçekleştirdi

tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı (), ilk test uçuşunu semalarında gerçekleştirdi.

SİHA ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi

tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı (), ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, "mizin Bayraktar SİHA'sı semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi.

Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.


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