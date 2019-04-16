Oyun meraklıların beklediği PS4 Bime ne zaman geleceği merak ediliyor. BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak. Mağaza camlarına asılan broşüre göre PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 1799 TL'den satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış 6 taksitle gerçekleştirilecek. Hali hazırda 500GB'lık slim PS4 modelinin ortalama fiyatı 1900TL civarlarında. Üstelik bu pakete herhangi bir oyun da dahil değil. Red Dead Redemption 2'nin sıfırı 350 – 450TL bandından satılırken, 2. eli ise 200TL'ye alıcı buluyor.

BİM'DE PS 4 NE ZAMAN SATILACAK?

BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak. Mağaza camlarına asılan broşüre göre PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 1799 TL'den satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış 6 taksitle gerçekleştirilecek.

PS 4 PİYASADA KAÇ PARA?

Hali hazırda 500GB'lık slim PS4 modelinin ortalama fiyatı 1900TL civarlarında. Üstelik bu pakete herhangi bir oyun da dahil değil. Red Dead Redemption 2'nin sıfırı 350 – 450TL bandından satılırken, 2. eli ise 200TL'ye alıcı buluyor.

DAHA ÖNCE BİM'DE PS 4 SATILMIŞTI

PLAYSTATİON 4 ÖZELLİKLERİ

-2 yıl garanti

- HDMI

- Bluetooth

- Wi-Fi

- 1 Oyun konsolu

- 1 Red Dead Redemption 2 oyun

FİYAT: 1999 TL

TRUST OYUN KULAKLIĞI ÖZELLİKLERİ

- Esnek Mikrofon

- Ayarlanabilir baş bandı

- Kulak üstü ses kontrolü

Mikrofonu sessize alma özelliği

- Yüksek kaliteli ses

- Bas özelliği

- 2 metre örgü kablo

FİYATI: 125 TL

BİM'İN AÇILIMI

Birleşik Marketler A:Ş dir. Kısaltması da BİM. Sahipleri de bazılarınızı şaşırtacak türden. Bu isimlerin bazılarını duyunca devletle değil de iktidara yakın kişiler olduğunu göreceksiniz.