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  • 16.04.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 10:51

13'ün özellikleri nedir? (iOS 13 si hangi 'larda çalışacak tam listesi)

kullanıcıları OS 13'ün özelliklerini oldukça merak ediyor. Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı. Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak... Peki iOS 13 si hangi 'larda çalışacak tam listesi haberimizde.

Apple'ın Haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak iPhone'ların tam listesi... Ayrıca ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor. Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.

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