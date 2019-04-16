Apple'ın Haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak iPhone'ların tam listesi... Ayrıca ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor. Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.