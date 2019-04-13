Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yine bomba gibi bir özellik geliyor. WhatsApp'a 'tatil modu' geliyor. Peki tatil modu ile ne değişecek? Bu özellik, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetlerin arşive aktarılmasını engelleyecek. Peki WhatsApp tatil modu nedir? WhatsApp tatil modu nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar