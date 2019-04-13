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  • 12.04.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 10:47

'ın yeni özelliği nasıl kullanılır? ?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme için kolları sıvadı. Peki WhatsApp nedir? ? İşte tüm detaylar. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yine bomba gibi bir özellik geliyor. WhatsApp'a 'tatil modu' geliyor. Peki tatil modu ile ne değişecek? Bu özellik, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetlerin arşive aktarılmasını engelleyecek. Peki WhatsApp tatil modu nedir? WhatsApp tatil modu nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

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