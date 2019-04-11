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  • 11.04.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 12:25

nedir? Deep Web'in içinde () neler var? ?

Ucu bucağı olmayan nedir? Deep Web'in içinde () neler var? Deep Web neden tehlikeli? Deep Web, son zamanlarda daha da fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü bilinmeyenleri ve insanlarda gizemli olan her şeyi araştırmaya meraklı. Deep Web tüm aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise 'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?

Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta. Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşmak mümkündür. Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan demek mümkün…

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