ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı sonucu' bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklayacağını duyurmuştu. Toplantıda ilk kez bir kara delik fotoğrafının yayınlanacağı ifade edildi. Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı. Peki 10 Nisan NASA son dakika kara delik fotoğrafı nasıl? Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri geldi mi?