Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 10.04.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 16:42

10 Nisan fotoğrafı nasıl Avrupa Gözlemevi son dakika ? Teleskopu görüntüleri

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı sonucu bugün yapılacak basın toplantısıyla duyuracaklarını açıklamıştı. Bilim insanları tarafından 'canavar' olarak tanımlanan 40 milyar kilometre genişliğinde ve dünyamızdan 3 milyon kez daha büyük. Dünya'dan 500 bin katrilyon uzaklıkta olan kara deliğin dünyamızdan 8 ayrı teleskopla kaydedildiği aktarıldı. EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Peki 10 Nisan son dakika kara delik fotoğrafı nasıl? ? Event Horizon Teleskopu görüntüleri geldi mi?

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı sonucu' bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklayacağını duyurmuştu. Toplantıda ilk kez bir kara delik fotoğrafının yayınlanacağı ifade edildi. Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı. Peki 10 Nisan NASA son dakika kara delik fotoğrafı nasıl? Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri geldi mi?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTeknoloji Haberleri10 Nisan kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri